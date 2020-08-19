19 августа — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы в среду повышаются после того, как S&P 500 накануне закрылся на рекордном максимуме. Переговоры по поводу очередного федерального пакета помощи пострадавшим от коронавируса застопорились, а напряженность между США и Китаем обострилась.

Фьючерсы на S&P 500 прибавили менее 0,2%. Резкое ралли индекса с конца марта, отчасти стимулированное мерами поддержки центробанка и правительства, позволило S&P 500 отыграть позиции, утерянные ранее в этом году, и подняться на 4,9% с начала года.

Серия экономических данных, вышедших в последние недели, указала на признаки восстановления американского рынка труда, производственного сектора, розничных продаж и потребительских расходов. Оптимизм некоторых участников рынка по поводу того, что США находятся на пути быстрого восстановления, помог стимулировать ралли во многих секторах фондового рынка, хотя другие инвесторы по-прежнему беспокоятся насчет устойчивости восстановления экономики.

В течение нескольких недель участники рынка рассчитывают на дополнительные расходы правительства, призванные укрепить потребительскую уверенность. Однако переговоры между республиканцами и демократами остаются в тупике, о чем министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник. При этом обе стороны очень хотят достичь договоренности. По словам Мнучина, переговоры со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси могут возобновиться на этой неделе.

"В настоящее время действует странное сочетание факторов: некоторые макроданные улучшились, предоставив фондовым рынкам небольшую поддержку, однако появились налогово-бюджетные риски в США, а доллар ослабляется, – пояснила Джорджина Тейлор, фондовый управляющий Invesco. – Не думаю, что динамика рынков сейчас логична".

Признаки усугубления напряженности между США и Китаем в последние недели также давят на мировые рынки.

Ведущие индексы Китая и Гонконга понизились после того, как Дональд Трамп заявил, что отменил торговые переговоры с Пекином в прошедшие выходные и, похоже, намекнул, что может отказаться от торгового соглашения первой фазы, согласно аналитикам Deutsche Bank.

Администрация Трампа также призвала университетские фонды продать акционерные доли в китайских компаниях перед тем, как они, по всей видимости, будут исключены из реестров американских бирж, указали аналитики.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,2%, показав сильнейшее снижение более чем за три недели. Гонконгский Hang Seng откатился на 0,7%.

Ключевым событием среды, вероятно, станут протоколы последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы в 18.00 по Гринвичу. Как ожидается, они предоставят больше информации насчет изменений, которые руководители центробанка могут внедрить в денежно-кредитную политику.

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась со вчерашних 0,669% до 0,650%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2%.

После смягчения карантинных мер темпы распространения коронавируса в Европе ускорились, вызвав опасения насчет введения дополнительных ограничений. Это сдержит деловую активность и замедлит восстановление экономики. По словам аналитиков, подобные опасения вызваны вчерашними комментариями канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ограничения в ее стране не будут смягчены из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом.

"Нас особенно интересует нервозность в Европе на фоне ускорения распространения инфекции, в частности в Германии, и то, повлияет ли оно на экономический рост и сдержит ли восстановление. Мы начинаем задумываться о 2021 годе, – указал Эндрю Коул, директор по смешанным классам активов в Pictet Asset Management. – Рынок начинают волновать подобные вещи".

В Европе акции AP Moller-Maersk подорожали на 4,8% – ее чистая прибыль за последний квартал превзошла ожидания аналитиков, несмотря на замедление мировой торговли в связи с пандемией. Бумаги немецкой RWE упали на 3,7% после того, как она выпустила 61,5 млн новых акций.

На премаркете в США акции Gilead Sciences подешевели на 5,9% вслед за тем, как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) выразило опасения по поводу ее разрабатываемого препарата от артрита. Бумаги Lowe's повысились на 2,1% – она отчиталась о резком росте чистой прибыли и прибыли на акцию за 2-й квартал.

Цены на нефть опускаются в преддверии заседания ОПЕК и ее союзников, на котором они должны обсудить уже введенные меры сокращения добычи. Баррель нефти марки Brent подешевел на 1% до 45,01 доллара.

Золото подешевело на 0,8% до 1996,90 доллара за унцию после роста в течение двух предыдущих дней, за которые цены выросли примерно на 3%. По мнению Коула из Pictet, это говорит о том, что некоторые трейдеры продают драгоценный металл, чтобы зафиксировать полученную прибыль после мощного ралли.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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