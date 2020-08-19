МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа (СПБ) 21 августа запускает торги акциями пяти германских эмитентов, среди которых — BMW, сообщает торговая площадка.

"21 августа на Санкт-Петербургской бирже стартуют торги акциями европейских компаний. На организованных торгах станут доступны акции первых 5 эмитентов из Германии с суммарной рыночной капитализацией 123,98 миллиарда евро. На первоначальном этапе, в течение ближайших 2 месяцев, планируется добавить на торги еще 47 акций немецких компаний", — говорится в сообщении СПБ.

Организованные торги и расчеты по сделкам будут осуществляться в евро на второй день (Т+2). Торговая сессия будет проводиться с 10.00 мск до 18.35 мск в соответствии с европейским торговым календарем, минимальный лот — одна акция, сообщает торговая площадка.

Первыми доступ к торгам получат акции следующих компаний: BMW Group, Infineon Technologies, MERCK, Henkel и Carl Zeiss Meditec.

Ранее гендиректор биржи Евгений Сердюков заявил, что до конца августа число доступных к торгам бумаг превысит 1600, а до конца года — 1700. Листинг на торговой площадке к этому времени пройдут 1800 бумаг.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в РФ. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.