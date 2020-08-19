МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс рубля теряет к доллару и евро в пределах 30 копеек, отыгрывая снижение нефтяных котировок.

При этом рост ценового индекса российских облигаций RGBI и западных фондовых индексов поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск повышается на 29 копеек, до 73,45 рубля, курс евро — на 31 копейку, до уровня 87,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

ОПЯТЬ ВНИЗ

Российская валюта днем снижается и к доллару, и к евро, отыгрывая сползание рынка нефти. Так, стоимость марки Brent теряет 0,8%, почти достигая 45 долларов за баррель. Давление на нефтяные котировки приходит от неопределенности с восстановлением спроса на это сырьё, в то время как инвесторы ждут итогов заседаний комитетов ОПЕК+.

Давление на спрос на энергоресурсы также оказывает неопределенность в отношениях США и Китая, крупнейших нефтепроизводителя и потребителя.

Между тем ценовой индекс российских облигаций RGBI после обновления накануне минимума продолжает восстанавливаться. Это свидетельствует о возврате хотя бы коррекционного спроса на рублевый госдолг. Отказ Минфина от проведения сегодня аукциона по размещению ОФЗ поддерживает такую коррекцию.

Кроме того, основные западноевропейские биржевые фондовые индексы днем растут в пределах 0,3%, прибавляют и американские фондовые фьючерсы, что сдерживает сползание курса российской валюты.

Серия макроэкономических данных, вышедших в последние недели, указала на признаки восстановления американского рынка труда, производственного сектора, розничных продаж и потребительских расходов. Оптимизм некоторых участников рынка по поводу того, что США находятся на пути быстрого экономического восстановления, помог стимулировать ралли во многих секторах фондового рынка.

В итоге доллар и евро повышаются днем к рублю на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется при этом выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На российском валютном рынке сохраняется баланс, пока не произошло событий, способных сместить его в ту или иную сторону, в то время как внешняя политика уменьшает пыл покупателей рубля, рассуждает Олег Кочетков из "МТС банка". "Пока мы не наблюдаем выхода торгов из диапазона 72,7-74 рубля за доллар", — добавил он.

В ближайшее время определяющее воздействие на рубль по-прежнему будут оказывать внешнеполитические факторы, считает и Юрий Попов из компании Sberbank Investment Research.

"Сегодня на экстренном саммите ЕС будет обсуждаться ситуация в Белоруссии. Если обстановка останется спокойной, то постепенное увеличение предложения валюты со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами, предстоящими на следующей неделе, позволит курсу протестировать в ближайшие дни уровень поддержки 72,6 рубля за доллар", — оценил он.