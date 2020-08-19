МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций повышается по основным биржевым индексам, отыгрывая рост фондовых площадок Западной Европы и США.

Ценовая коррекция вверх на рынке рублевого госдолга поддерживает повышение рынка акций РФ.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.33 мск повышается на 0,49%, до 3065,79 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,59%, до 1319,23 пункта.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РОСТА

Российский фондовый рынок в среду повышается после трех дней снижения.

Поддержка приходит от коррекционного роста ценового индекса российских облигаций RGBI после обновления им накануне минимума с мая.

Кроме того, основные западноевропейские биржевые фондовые индексы днем растут на 0,2-0,4%, пытаются повышаться и американские фондовые фьючерсы, задавая ориентиры российскому фондовому рынку.

Серия макроэкономических данных, вышедших в последние недели, указала на признаки восстановления американского рынка труда, производственного сектора, розничных продаж и потребительских расходов. Оптимизм некоторых участников рынка по поводу того, что США находятся на пути быстрого экономического восстановления, помог стимулировать ралли во многих секторах фондового рынка.

Бумаги Qiwi прибавляют в цене 4,5% после выхода ранее в среду отчётности, согласно которой скорректированная чистая прибыль компании по МСФО во втором квартале увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,756 миллиарда рублей.

В лидерах роста цены на российской площадке также – ГДР Mail.ru (+3,8%). Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили об инвестициях на условиях равных долей в объёме 12 миллиардов рублей в совместное предприятие и на развитие новых направлений, которые появились с момента его создания.

Акции компании "Черкизово" (+1,3%) ростом отыграли рекомендации совета директоров группы выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 48,79 рубля на акцию.

Также растут в цене акции ММК (+2,9%), "Яндекса" (+1,6%).

Снижаются вслед за золотом котировки акций "Селигдара" (-1,3%), Petropavlovsk (-0,8%), Polymetal (-0,7%), дешевеют также бумаги "Норникеля" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Мировые рынки акций находятся вблизи или выше докризисных уровней, ключевые американские индексы обновили исторические вершины, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Все это ограничивает потенциал роста рисковых активов на фоне ухудшения ситуации с пандемией во многих странах и возможного ответа Китая на прессинг со стороны США в высокотехнологической сфере, считает он.

"Российские фондовые индикаторы продолжают консолидироваться в диапазонах текущей недели (3042–3091 пунктов по индексу Мосбиржи и 1301–1337 пунктов по индексу РТС, пытаясь развить восстановление от их нижних границ. Без существенного изменения ситуации на мировых рынках более вероятно сохранение разнонаправленной динамики наших индексов в рамках этих коридоров", — оценил Бабин.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии показывали небольшой рост и оставались выше поддержек 3040 и 1310 пунктов, в свою очередь отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Значимых движений до конца дня не ожидается – основные биржи перешли в режим ожидания и, возможно, получат интересные сигналы после публикации протоколов заседания ФРС", — заключила она.