МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду в основном растут, в центре внимания рынков публикация протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,42%, до 27893,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,25%, до 11183,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,08%, до 3392,46 пункта.

Основное внимание рынков сосредоточено на публикации протокола июльского заседания ФРС позднее в среду. Инвесторы ожидают, что регулятор даст комментарии относительно ситуации вокруг восстановления экономики страны после спада, вызванного пандемией коронавируса.

Инвесторы также ожидают, что демократы и Белый дом смогут преодолеть свои разногласия и договориться о дополнительных мерах поддержки экономики США.

Продолжительное ралли, которое восстановило большую часть того, что было потеряно весной, "должно стать самым любопытным исходом, который когда-либо наблюдался в анналах мировых рынков'', полагает аналитик Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Ассошиейтед Пресс.

Поддержку индексам оказывают и корпоративные новости. Акции Johnson & Johnson (J&J) дорожают на 0,8% после объявления о покупке биотехнологической компании Momenta Pharmaceuticals за 6,5 миллиарда долларов. Бумаги же самой Momenta подскакивают в цене на 69%.