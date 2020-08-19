МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1%, снова опустившись ниже 2 тысяч долларов за унцию, на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,63%, или на 32,25 доллара, до 1980,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,97% — до 27,527 доллара за унцию.

Рынки ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована позже на среду. Инвесторы полагают, что регулятор даст комментарии относительно ситуации вокруг восстановления экономики страны после спада, вызванного пандемией коронавируса. На этом фоне доллар укрепляется.

Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, которое в таком случае становится менее доступным для владеющих другой валютой инвесторов.

"Публикация протокола последнего заседания ФРС может вызвать новый порыв ветра в торговле "быков", особенно, если будет очевидно, что ФРС готова смириться с идеей о быстрой инфляции в США", — считает рыночный аналитик FXTM Хань Тань (Han Tan), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также отметил, что цена на золото может закрепиться выше отметки в 2 тысячи долларов на дальнейшем ослаблении американской валюты.