МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рыночная капитализация американской корпорации Apple впервые в истории этой компании превысила 2 триллиона долларов, ранее эту планку преодолевала только саудовская нефтегазовая Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск, акции Apple дорожали на 1,29%, до 468,19 доллара за бумагу, исходя из этой стоимости, капитализация компании превышает 2 триллиона долларов.

В конце июля Apple вернула себе звание самой дорогой компании, обойдя Saudi Aramco, когда капитализация американской корпорации достигла отметки в 1,77 триллиона долларов на фоне публикации сильной отчетности. С начала 2020 года акции компании подорожали более чем на 50%.

После проведения IPO саудовской компанией в декабре 2019 года ее стоимость оценивалась почти в 2 триллиона долларов, показатель у Apple составлял тогда лишь 1,2 триллиона долларов — почти вдвое меньше. Таким образом, в результате размещения Saudi Aramco стала крупнейшей компанией в мире по уровню капитализации, а Apple опустилась на второе место.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.