МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру перешел к росту по отношению к другим основным мировым валютам после трех сессий снижения к иене и шести — к евро, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару снижается до 1,19 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1929 доллара за евро; накануне показатель достиг 1,1967 доллара, максимума с мая 2018 года. Курс доллара к иене увеличивается в то же время до 105,68 иены со 105,42 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,32%, до 92,57 пункта.

Валютный рынок остается сильно волатильным, неопределенность в отношении состояния мировой экономики оказывает сильное влияние на инвесторов.

В США по-прежнему продолжаются обсуждения пакета стимулирования экономики, Белый дом и республиканцы не могут договориться с демократами в конгрессе из-за разногласий относительно объема поддержки. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2 триллиона.

Теперь основное внимание рынков сосредоточено на публикации позднее в среду протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы намерены изучить комментарии регулятора и его оценку экономической ситуации, перспективы изменения или же сохранения монетарной политики.