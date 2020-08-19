МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,86%, до 5,28 доллара, "Новатэка" — на 0,63%, до 157,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,22%, до 71,88 доллара, "Газпрома" — на 0,31%, до 5,15 доллара, "Газпром нефти" — на 0,67%, до 22,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,55%, до 27,94 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,38%, до 13,12 доллара, НЛМК — выросли в стоимости на 0,73%, до 22 долларов.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,56%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 2,02%, до 13,1 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,87%, до 25,05 доллара.

GDR АФК "Система" стали дороже на 0,53%, до 5,69 доллара, "Магнита" — подешевели на 0,32%, до 15,46 доллара. Цена расписок "Ленты" второй день подряд не изменилась в цене, оставшись на уровне закрытия понедельника в 2,81 доллара.