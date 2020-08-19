МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам, пытаясь корректировать предыдущее снижение, длившееся три торговых сессии.

Позитивная динамика фондовых индексов Западной Европы и США поддержала оптимизм участников рынка акций РФ.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов увеличился на 0,19%, до 3056,54 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,37%, до 1316,32 пункта.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РОСТА

Российский фондовый рынок в среду корректировал снижение предыдущих трех торговых дней. Поддержка пришла извне — от роста основных западноевропейских биржевых фондовых индексов, прибавивших по итогам дня 0,6-0,8%. Американские фондовые индексы вечером также растут, на 0,2-0,3%.

Основное внимание рынков сосредоточено на публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, позднее в среду. Инвесторы ожидают, что регулятор даст комментарии относительно ситуации вокруг восстановления экономики страны после спада, вызванного пандемией коронавируса.

Рынок нефти немного сползает, хотя и остается около уровня 45 долларов за баррель, не мешая российским активам понемногу дорожать.

Наконец, коррекционный рост ценового индекса российских облигаций RGBI после обновления им накануне минимума с мая также поддерживает позитивный настрой на российских торговых площадках.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались ГДР Mail.ru (+4%). Сбербанк и Mail.ru Group объявили об инвестициях на условиях равных долей в объёме 12 миллиардов рублей в совместное предприятие на развитие новых направлений, которые появились с момента его создания, отмечают эксперты.

Акции "Черкизово" (+1,7%) ростом отыграли рекомендации совета директоров группы выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 48,79 рубля на акцию.

Также выросли в цене бумаги "Русала" (+2,7%), акции ММК (+2,2%), "Яндекса" (+1,9%).

Подешевели вслед за золотом акции "Селигдара" (-2,5%), Petropavlovsk (-2,3%), Polymetal (-1,7%), а также бумаги "Норникеля" (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в среду незначительно выросли, стабилизировавшись выше поддержек 3040 и 1310 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Краткосрочный импульс к повышению рынка, однако, явно ослаб, и поэтому в ближайшие сессии не стоит списывать со счетов риски снижения индексов в район 3000 и 1275 пунктов соответственно. Пока же движение проходит в рамках "боковика". Игнорировать риски нисходящей коррекции у текущих вершин не стоит, но и переходить к масштабной фиксации прибыли рановато. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов", — добавила она.

Импульс роста на рынках замедляется, основные драйверы отыграны, а новых пока не просматривается, также считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"В такой ситуации вероятно развитие боковой динамики торгов в ближайшей перспективе. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи сформируется в четверг в пределах диапазона 3025-3075 пунктов", — оценил он.