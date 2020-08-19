МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль стабилен к доллару и растет к евро, отыгрывая коррекционное ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,19.

Сохранение спроса на рисковые активы и близость пика налогового периода поддерживает курс рубля, который вечером смог выйти в плюс по отношению к обеим валютам из бивалютной корзины ЦБ после некоторого снижения днём.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.05 мск снижается на 1 копейку, до 73,15 рубля, курс евро — на 49 копеек, до уровня 86,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Коррекционный рост ценового индекса российских облигаций RGBI, после обновления им накануне минимума с мая, сегодня продолжился, что подержало курс рубля.

Сигналы о спросе на риск пришли от роста основных западноевропейских биржевых фондовых индексов, прибавивших по итогам дня 0,6-0,8%. Американские фондовые индексы вечером также растут, на 0,2-0,4%.

Хотя ситуация в Белоруссии продолжает оказывать негативное влияние на курс рубля, налоговый период и снижение доходности ОФЗ (второй день подряд после взлета в понедельник) оказывают рублю поддержку, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

При этом рынок нефти немного сползает, хотя и остается выше уровня 45 долларов за баррель, не мешая российским активам понемногу дорожать.

В итоге доллар почти не меняется к рублю, евро падает на 0,6%. Рублевая цена нефти колеблется при этом выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль восстанавливает потери при поддержке цен на нефть, которые не оставляют усилий закрыться выше 45,5 доллара по сорту Brent, отмечает Шульгин.

Доллар в предстоящие дни может перебраться в нижнюю половину диапазона 70-75 рублей благодаря поддержке начавшегося периода налоговых выплат августа, считает Виталий Громадин из компании БКС. Основные налоговые выплаты российских экспортных компаний приходятся на 25 августа, а экспортеры, как правило, активнее продают валюту за два-три дня до соответствующих налогов, уточнил он.

"Совокупный объем выплат НДС, НДПИ и акцизов на 25 августа ожидается на уровне 570 миллиардов рублей. Серьезных сюрпризов от встречи ОПЕК+ не ожидается. Главной темой будет усиление дисциплины и компенсации от стран-экспортеров, которые ранее добывали больше своих квот. Дополнительным фактором неопределенности выступает неспокойная ситуация в соседней Белоруссии", — заключает Громадин.