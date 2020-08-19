ВАШИНГТОН, 19 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США в среду закрылись снижением на 0,3-0,6%, свидетельствуют результаты торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился 0,3%, до 27693,43 пункта, хотя в течение дня он был в плюсе, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ продолжил снижение и остановился на показателе минус 0,57% к уровню открытия, и 11146,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 от слабого роста перешел с снижению и закрылся на показателе минус 0,44%, на уровне 3374,95 пункта.

На настроения инвесторов повлияла публикация протоколов июльского заседания ФРС США, где, несмотря на общий позитив, была высказана оценка, что темпы роста реального ВВП и темпы снижения уровня безработицы во второй половине текущего года будут "несколько менее устойчивыми, чем в прошлом прогнозе".