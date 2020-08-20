События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 августа
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|3,85% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0%
|0,1%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
|-46
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,263%
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|963 тыс
|925 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
|24,1
|21
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август)
|20,1
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:05 мск
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|-7,7%
|-4,8% (прогноз)
|10:05 мск
|RUB
|Уровень безработицы (июль)
|6,2%
|6,1% (прогноз)
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.08)
|600,7 млрд долл (на 07.08)
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|Магнит — уточненная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|18:00 мск
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-6,4%
|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|20-31 авг
|RUB
|Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Распадская — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2020)
|2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019
|RUB
|РусГидро — СД (вопрос об участии и о прекращении участия общества в других организациях)
|RUB
|РуссНефть — СД (рекоменд. для ГОСА по див-дам 2019)
|0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20200820/831932331.html