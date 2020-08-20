 

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85% 3,85% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0% 0,1%
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август) -46
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,263%
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 963 тыс 925 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август) 24,1 21
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август) 20,1
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:05 мск RUB Объём розничных продаж (г/г) (июль) -7,7% -4,8% (прогноз)
10:05 мск RUB Уровень безработицы (июль) 6,2% 6,1% (прогноз)
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.08) 600,7 млрд долл (на 07.08)
RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента
RUB Магнит — уточненная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
18:00 мск RUB ВВП (месячный) (г/г) -6,4%
RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
20-31 авг RUB Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020 и телеконференция менеджмента
RUB Распадская — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2020) 2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019
RUB РусГидро — СД (вопрос об участии и о прекращении участия общества в других организациях)
RUB РуссНефть — СД (рекоменд. для ГОСА по див-дам 2019) 0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2018

 

 

 