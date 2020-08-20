МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром опускается на 1%, комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США из протокола июльской встречи о планах по мерам поддержки экономики продолжают сдерживать стоимость металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,12%, или на 22 доллара — до 1948,3 доллара за тройскую унцию, в среду стоимость золота снизилась на 2%. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,19% — до 27,015 доллара за унцию.

В среду вечером был опубликован протокол встречи Федрезерва, которая состоялась в конце июля. Регулятор снова обговорили свою приверженность к применению всего спектра инструментов для поддержания развития экономики страны, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

В результате курс доллара после публикации документа стал укрепляться, в среду индекс доллара вырос на 0,8%. Более сильный доллар делает золото дороже для владеющих другой валютой инвесторов. Индекс доллара продолжает рост и в четверг утром.

"Ожидание того, что Федрезерв сделает что-то дополнительно, стал катализатором для продажи (золота — ред.) на данном этапе", — отмечает основатель Circle Squared Alternative Investments Джеффри Сика (Jeffrey Sica), которого цитирует агентство Рейтер.