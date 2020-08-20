МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Медь в четверг дешевеет в рамках коррекции и на фоне удорожания доллара после выхода протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,6% — до 2,9813 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду цена обновила рекорд более чем за два года, поднявшись до 3,0295 доллара.

При этом индекс доллара к корзине валют растет на 0,2%. Курс доллара к евро и иене практически стабилизировался после слабого утреннего снижения.

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,79% — до 6685 долларов, алюминия — на 1,13%, до 1793,5 доллара, цинка — на 1,89%, до 2505 долларов за тонну.

ФРС США в среду вечером опубликовала протокол июльской встречи. Федрезерв отметил сохраняющуюся неопределенность в экономике, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки.

Публикация протокола вызвала рост курса доллара, что негативно сказалось на сырьевых котировках, в том числе на стоимости меди. Более дорогой доллар делает медь менее доступной для инвесторов, владеющих другой валютой.