МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга снижается к доллару и евро на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 21 копейку — до 73,51 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 87,15 рубля.

Нефть утром дешевеет на 0,8%, до 45,03 доллара за баррель сорта Brent. Мировые фондовые рынки также снижаются, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.