МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг утром падает на фоне общего негатива на мировых фондовых биржах.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.19 мск снижался на 0,8% — до 3032 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1299 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,8% — до 45,03 доллара за баррель марки Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,3-0,6%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы теряют около 0,5%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона падают на 0,7-3,3%. Шанхайский Shanghai SE Composite Index теряет 1,6%, японский Nikkei 225 снизился на 1%.