МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются в среднем на 1,3%, осторожный тон Федеральной резервной системы (ФРС) США в протоколе июльского заседания сдержал склонность трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.19 мск британский индекс FTSE 100 уменьшался на 1,13% — до 6043,17 пункта, французский CAC 40 — на 1,37%, до 4909,09 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,33%, до 12804,25 пункта.

В среду вечером Федрезерв опубликовал протокол июльского заседания. В документе регулятор указал на сохранение неопределенности в связи с пандемией, что поддержало уход трейдеров от риска и снижение фондовых рынков. Индексы США закрылись в среду снижением до 0,6%, Азии — опускались на 1-4%.

Удешевление нефти на 0,8% из-за опасений за предложение и спрос в мире приводит к снижению стоимости акций энергетических компаний региона. Бумаги французской Total дешевеют на 1,8%, британской BP — на 1,7%.

В центре внимания остается и пандемия коронавируса. Вызывает беспокойство ситуация в Германии, где еще в понедельник сообщалось о 560 новых случаях заражения, а утром в четверг — уже о 1700 случаях.