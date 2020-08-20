МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром слабо снижается, продолжая корректироваться после предыдущего роста, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.15 мск биткоин дешевел на 0,32% — до 11 760 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 0,02% — до 11 738 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,3% рынка.

Цена биткоина в начале текущей недели активно росла и во вторник обновила максимум с 10 июля 2019 года в 12,4 тысячи долларов, после чего в среду развернулась вниз.

В настоящее время криптовалюта продолжает коррекцию, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов. "Коррекция продолжается. Вероятно, поддержка на 10,8-11,2 тысячи долларов будет протестирована. По результатам этой попытки будет виден дальнейший настрой рынка", — сказал он.