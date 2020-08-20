МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль ускорил снижение к основным мировым валютам на фоне возобновившегося падения котировок и роста доходности рублевых облигаций, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.37 мск рос на 76 копеек — до 73,97 рубля, курс евро — на 70 копеек, до 87,46 рубля. Чуть раньше доллар повышался почти до 74,05 рубля – максимума с 3 августа.

Ценовой индекс российских облигаций RGBI после отскока вверх, отмечавшегося в среду, возобновил снижение в четверг. Ранее, во вторник, он обновил минимум с мая.