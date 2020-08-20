МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Акции класса "А" "Яндекса" вошли в состав индекса MSCI Russia 10/40, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам ежеквартального пересмотра.

Согласно таблице, "Яндекс" включен в индекс с весом 9,44%, в то же время у "Норникеля" сократился вес до 4,72% с 8,09%. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 1 сентября одновременно с ребалансировкой "материнского" индекса MSCI Russia Standard.

Как отмечают эксперты BCS Global Markets, от пересмотра индекса больше всего выиграл "Яндекс", который заменил "Норникель" в топ-4 компаний в индексе MSCI Russia 10/40.

"Кроме того, в результате ребалансировки увеличились веса "Газпрома" (плюс 179 базисных пунктов, до 9,44%), "Лукойла" (плюс 175 базисных пунктов, до 9,44%), X5 (плюс 40 базисных пунктов, до 4,72%) и "Магнита" (плюс 38 базисных пунктов, до 4,72%). Веса МТС, "Новатэка", "Татнефти", "Полиметалла" и "Сургутнефтегаза" повысятся менее чем на 35 базисных пунктов", — пишут эксперты.

Индекс MSCI Russia 10/40 является "дочерним" к MSCI Russia Standard. На него, как и на "материнский" индекс, ориентируются определенные зарубежные фонды. В индексе MSCI Russia 10/40 важно непосредственно распределение весов компаний, так как многие фонды обязаны следовать директивам положения ЕС о совместных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги (UCITS III), предусматривающего высокий уровень защиты инвесторов европейских фондов. Документ, в частности, запрещает аллокацию более 10% активов в акции одной компании.

В настоящее время в состав индекса MSCI Russia 10/40 входят бумаги таких компаний, как "Яндекс", "Газпром", "Интер РАО", "Лукойл", "Магнит", ММК, МТС, "Мосбиржа", "Норникель", "Новатэк", НЛМК, "Фосагро", "Полиметалл", "Полюс", "Роснефть", Сбербанк, "Северсталь", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", ВТБ, "Алроса" и X5.