МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг снижением до 4%, опасения за экономику после выхода протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США и ситуация вокруг пандемии сдержали рисковые настроения инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,3% — до 3363,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,24%, до 2225,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,54%, до 24791,39 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 3,66% — до 2274,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 6120 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1%, до 22880,62 пункта.

Трейдеры оценивают комментарии Федрезерва США в протоколе июльского заседания регулятора. ЦБ в документе отметил сохраняющуюся неопределенность в экономике, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки.

Народный банк Китая (Центробанк) ранее в четверг вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.

Самое заметное снижение продемонстрировал корейский KOSPI из-за опасений вокруг пандемии. За прошедшую неделю суточный прирост больных COVID-19 в Южной Корее дважды побил пятимесячный рекорд, достигнув в среду почти 300 человек. В четверг в стране зафиксировали еще 288 случаев COVID-19.