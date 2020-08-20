МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем показывает слабую разнонаправленную динамику к евро и иене в отсутствие новых движущих факторов, инвесторы также оценивают протокол прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару снижается до 1,1833 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1836 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106 иены со 106,1 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 93,1 пункта.

Американская валюта несколько укрепилась по отношению к другим основным мировым валютам, немного отыграв падение до двухлетних минимумов в начале недели. Инвесторы оценили публикацию протокола заседания ФРС, состоявшегося 28-29 июля. Регулятор отметил сохраняющуюся неопределенность в экономике, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

"В целом картина должна быть ясной: экономика (США — ред.) находится в серьезном затруднении из-за вируса; ФРС не собирается повышать ставки в течение длительного времени", — считает глобальный стратег Rabobank Майкл Эвери (Michael Every), которого цитирует агентство Рейтер.

В последнее время на валютном рынке присутствует сильная волатильность. Неопределенность в отношении состояния мировой экономики оказывает сильное влияние на инвесторов. Доллар часто служит "активом-убежищем" во времена экономических кризисов, однако он начал дешеветь на фоне масштабных вливаний денег со стороны Федеральной резервной системы США из-за пандемии COVID-19.