МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются на фоне новой волны опасений по поводу и неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,06% — до 44,89 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,14% — до 42,44 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 1,04%, до 42,66 доллара за баррель.

На нефтяные рынки по-прежнему оказывает сильное влияние неопределенность в темпах восстановления экономики на фоне роста новых вспышек коронавируса по всему миру. На этом фоне инвесторы с некоторым пессимизмом встретили комментарии ФРС США о том, что восстановление крупнейшей мировой экономики замедлилось, и может потребоваться дополнительное смягчение денежно-кредитной политики.

"Всплеск заражений COVID-19 за лето приглушил восстановление, и всем, кто все еще верит в V-образное восстановление, необходимо провести некоторую переоценку", — отметил старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Сайед (Hussein Sayed), которого цитирует агентство Рейтер.

Снижению цен также способствовали новости с прошедших заседаний ОПЕК+. По мнению альянса, темпы восстановления нефтяного рынка оказались более медленными, чем ожидалось, из-за растущих рисков второй волны пандемии. При этом ОПЕК+ отметила признаки улучшения ситуации на рынке этого сырья.