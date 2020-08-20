20 августа — Dow Jones. Индекс S&P 500 снова достиг исторического максимума. Объяснить это в разгар мартовской волны продаж было бы трудно, но у США были веские причины, чтобы стать первым крупным рынком, устремившимся к новым рекордам.

Учитывая причину начальной волны продаж, в некотором смысле реакция рынка удивительна. США столкнулись с одной из самых сконцентрированных и смертоносных вспышек коронавируса в Нью-Йорке, и даже сейчас число заражений и смертей в день значительно превышает скорректированные на население цифры по большинству других богатых стран.

Но для опережающей динамики рынка также есть серьезные причины, связанные как со структурой рынка США, так и, что принципиально важно, с экономической политикой, проводившейся с начала пандемии.

Во-первых, по сравнению с Европой и Японией, на рынке США больше акций роста – то есть бумаг компаний, которые показывали быстрый рост прибылей и, как ожидается, продолжат быстро повышаться – в особенности технологических компаний. Этот сектор был движущей силой ралли с марта, как это было и во время бычьего рынка до пандемии.

Однако это не объясняет всего. В США не просто больше акций роста, чем на других рынках – их акции роста повышаются быстрее своих зарубежных аналогов.

Одна из важных причин в том, что, хотя большинство стран приняли масштабные меры для поддержки своих экономик, меры, принимавшиеся в США, выделялись как по масштабам, так и по скорости их принятия. В своем годовом отчете External Sector Report ранее в этом месяце МВФ отметил, что начальная экспансия денежной базы США была сильнее, чем любой другой экономике – 8,46% ВВП по сравнению с 3,5% в Великобритании, 1,7% в еврозоне и 0,9% в Японии.

Согласно данным J.P. Morgan Asset Management, бюджетная поддержка в США также оказалась более значительной, чем в любой другой крупной экономике, составив около 12,3% ВВП.

Еврозона также проводила впечатляющую политику финансовой помощи, но больше в контексте снятия риска полного развала блока, чем в терминах масштаба. Лучший способ интерпретации в данном случае – это поддержка, которая оказывалась бондам, а не акциям данного региона.

И хотя, согласно оценке J.P. Morgan Asset Management, бюджетные меры в Германии достигли примерно 9,4% ВВП, Франция, Испания и Италия анонсировали расходы в размере от 2,7% до 3,5% ВВП, что даже меньше, чем во многих крупных развивающихся экономиках.

Инвесторам, стремящимся диверсифицировать свои позиции на случай изменения условий на рынке, стоит для начала обратить внимание на Японию. Бюджетная экспансия этой страны уступает по размерам только США, цены акций относительно низки, исходя из ожиданий по прибылям, а доминирующим фактором на рынке является стоимость, а не рост.

Многие комментаторы ожидали, что высокие оценки ограничат дальнейший рост американского рынка акций, и были неоднократно разочарованы. Иногда для опережающей динамики есть веские причины, и экономический ответ США на пандемию нельзя игнорировать.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ