МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в четверг, в то время как инвесторы отыгрывают комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономике США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,45%, до 27506,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускался на 0,17%, до 11313,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 3358,88 пункта.

В среду ФРС США опубликовала протокол своего июльского заседания, в котором отметила, что темпы роста ВВП и темпы снижения уровня безработицы во второй половине текущего года будут несколько менее устойчивыми, чем в прошлом прогнозе. Некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации статистики по числу заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что число заявок за минувшую неделю снизилось на 38 тысяч, до 925 тысяч. На прошлой неделе показатель впервые с марта оказался меньше миллиона.