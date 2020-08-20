МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает по основным биржевым индексам, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых торговых площадок.

Негативная динамика фондовых индексов Западной Европы и США, а также рынка нефти сигнализирует о падении аппетита к риску у глобальных инвесторов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.51 мск снижается на 1,22%, до 3019,29 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,18%, до 1287,5 пунктов. Разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 50 копеек, до 73,8 рубля.

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Российский фондовый рынок в четверг снижается, отыгрывая общее ухудшение настроений на мировых рынках. Оно случилось после публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США протокола своего июльского заседания. В документе регулятор указал на сохранение неопределенности в связи с пандемией нового коронавируса, что поддержало уход трейдеров от риска и снижение фондовых рынков.

На этом фоне падение основных западноевропейских биржевых индексов днем составляет 1,3-1,5%, главные американские фондовые фьючерсы теряют в пределах 0,5%.

Котировки нефти падают на 1,6%, до 44,66 доллара за баррель сорта Brent — также на фоне новой волны неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, ОПЕК+ по итогам министерской встречи отметила накануне, что темпы восстановления нефтяного рынка оказались более медленными, чем ожидалось, из-за растущих рисков второй волны пандемии.

Дополнительным негативом для российского рынка выступает заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что против России и Китая будут применены санкции, если они не станут соблюдать возобновляемый Штатами санкционный режим против Ирана, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

Наконец, негативный сигнал приходит с рынка рублевого долга. Ценовой индекс российских облигаций RGBI после отскока вверх, отмечавшегося в среду, возобновил снижение. Ранее, во вторник, он обновил минимум с мая.

В лидерах падения цены на российской площадке – акции "Ростелекома" (-4,4% "префы" и —4,2% "обычка"), после дивидендной отсечки. Также резко дешевеют акции Сбербанка (-2,2%), "Татнефти" (-2,2%), "Интер РАО" (-2,2%).

Продолжают расти в цене против рынка акции "Яндекса" (+2,2%) — на фоне их вхождения в состав индекса MSCI Russia 10/40. При этом бумаги интернет-компании (с весом 9,44% в этом индексе) опередили подешевевшие на 2,3% акции "Норникеля" (сократившего в нем вес с 8,09% до 4,72%). Также заметно дорожают бумаги Qiwi (+1,2%), Polymetal (+0,4%), НЛМК (+0,3%).

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"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на психологически важном уровне 3000 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1283 пунктов, которую он сегодня незначительно "прокалывал", но сейчас пытается отскочить от нее. Следующей целью возможного нисходящего движения индекса Мосбиржи может стать область 2942–2952 пунктов. У индекса РТС аналогичная поддержка находится на отметке 1265 пунктов", — оценивает Бабин.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ожидаемо опустились ниже поддержек 3040 и 1310 пунктов, в свою очередь отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"По ходу дня настроения будут во многом определяться макроэкономическими данными из США", — добавляет эксперт. Они, в частности, вероятно, покажут снижение индекса деловой активности, что может быть воспринято рынком с умеренным пессимизмом, заключила она.