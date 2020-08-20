МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования акциями Промсвязьбанка, инвестиционной компании "Финансовая группа Будущее" и "Сафмар Финансовые инвестиции" (бывший "Европлан"), в 2016-2017 годах, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования рынками обыкновенных акций ПАО "ФГ Будущее", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Европлан", ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" в период с 16 декабря 2016 года по 04 августа 2017 года на организованных торгах", — сказано в сообщении.

Отмечается, что операции, относящиеся к манипулированию рынками ценных бумаг в указанный выше период, совершались клиентом российского брокера — иностранной компанией Starberry Limited. Компания в таких операциях выступала одновременно и покупателем, и продавцом. Эти кросс-сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами в указанный период.

"В ходе проверки установлено, что брокер в целях выполнения обязательств по заключенным договорам маркет-мейкинга на рынках ценных бумаг привлек своего клиента Starberry Limited, который, в свою очередь, совершал подачу поручений на заключение сделок с ценными бумагами с пометкой маркет-мейкера посредством использования автоматизированной системы подачи заявок", — указал регулятор, добавив, что направил иностранной компании предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, до 22 августа 2017 года носил название "Европлан". Инвестиционный портфель холдинга состоит из российских компаний и объединяет лизинговые, страховые и пенсионные активы: 100% ЛК "Европлан", 49% САО "ВСК", 100% НПФ "Сафмар" и 75% "Директ Кредит Центр".

ФГ "Будущее" была основана в 2007 году бизнесменом Борисом Минцем. Она ведет инвестиционную деятельность в России, после Минца принадлежала кипрской компании Riverstretch Trading & Investments Limited. В настоящее время группа компаний "Регион" консолидировала 100% ФГ "Будущее".

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, Промсвязьбанк на 1 июля занимал 9-е место в банковской системе РФ с активами в размере 2,7 триллиона рублей.