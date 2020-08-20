Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 21 августа
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|-0,2%
|0,1%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
|45,4
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|13,5%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль)
|1,7%
|1,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|13,9%
|2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|-1,6%
|0,1%
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|52,4
|53,7
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|57,3
|56,3
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|51
|52,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|55,6
|55,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|51,8
|52,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|54,9
|54,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|54,7
|54,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|57
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|53,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|56,5
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
|-46
|-35
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|10,6%
|15%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|18,7%
|24,5%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|50,9
|51,9
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|50,3
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|50
|51
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
|4,72 млн
|5,38 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль)
|20,7%
|14,7%
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-2,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|520,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|224,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|12,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-65,9 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-3,5 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|27 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|6,5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|199,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 07.08.2020)
|2,5 (9м2018) + 2,5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|Сбербанк — Наблюдательный совет (о новой дате ГОСА и рекоменд. по див-двм 2019)
|16 — див-д 2018
|RUB
|Фармсинтез СД (рекоменд. по див-дам 2019)
https://1prime.ru/Financial_market/20200820/831935033.html