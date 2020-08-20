МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) -0,2% 0,1%
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1%  
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) 45,4  
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 13,5% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль) 1,7% 1,5%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 13,9% 2%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль) -1,6% 0,1%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 52,4 53,7
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 57,3 56,3
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 51 52,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 55,6 55,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 51,8 52,9
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 54,9 54,9
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 54,7 54,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 57  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 53,3  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 56,5  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август) -46 -35
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 10,6% 15%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль) 0,1% 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 18,7% 24,5%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 50,9 51,9
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 50,3  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 50 51
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль) 4,72 млн 5,38 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль) 20,7% 14,7%
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -2,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 520,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 224,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 12,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -65,9 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -3,5 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 27 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 6,5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 199,8 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 07.08.2020) 2,5 (9м2018) + 2,5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2019
  RUB Сбербанк — Наблюдательный совет (о новой дате ГОСА и рекоменд. по див-двм 2019) 16 — див-д 2018  
  RUB Фармсинтез СД (рекоменд. по див-дам 2019)    

 

 

 