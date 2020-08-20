МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль ощутимо падает и к доллару (более чем на 60 копеек), и к евро, отыгрывая ослабления аппетита к риску на мировых рынках.

Негативная динамика фондовых индексов Западной Европы и США, а также рынка нефти, задают тон к снижению стоимости рублевых активов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.21 мск растёт на 62 копейки, до 73,92 рубля, курс евро — на 56 копеек, до уровня 87,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта ощутимо падает в четверг, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры.

Публикация накануне Федеральной резервной системой (ФРС) США протокола своего июльского заседания резко ослабила аппетит к риску на мировых рынках. В документе регулятор указал на сохранение неопределенности в связи с пандемией нового коронавируса.

На этом фоне падение основных западноевропейских биржевых индексов днем составляет 1,4-1,5%, главные американские фондовые фьючерсы теряют 0,4-0,6%.

Котировки нефти в свою очередь падают на 1,7%, до 44,6 доллара за баррель сорта Brent — также на фоне новой волны неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, ОПЕК+ по итогам министерской встречи отметила накануне, что темпы восстановления нефтяного рынка оказались более медленными, чем ожидалось, из-за растущих рисков второй волны пандемии.

На этом фоне негативный сигнал приходит с рынка рублевого долга. Ценовой индекс российских облигаций RGBI после отскока вверх, отмечавшегося в среду, возобновил снижение. Ранее, во вторник, он обновил минимум с мая.

В итоге доллар и евро растут на 0,6-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется при этом ниже уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль вновь подошел к нижней границе двухнедельного диапазона консолидации и проверяет эту поддержку на прочность, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Если внешний фон не претерпит существенного улучшения, она может быть пробита. В итоге доллар преодолеет уровень 74,1 рубля, а следующим техническим препятствием росту может выступить трехмесячный максимум 74,68 рубля. Для евро аналогичное сопротивление находится на уровне 88 рублей", — оценил он.

Новость о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального по стечению обстоятельств совпала со снижением общемирового аппетита к риску, добавляет Олег Кочетков из "МТС банка".

"Это укрепило позиции покупателей доллара и довольно резко привело его к отметке 74 рубля, верхней границе области торгов последних дней. Дальнейшее усиление негатива, вероятно, способно вывести рубль из состояния баланса и сместить торги выше, но на текущий момент рынок снова на паузе. Мы ориентируемся на торги в районе 73,30-75 рубля в ближайшее время", — заключает он.