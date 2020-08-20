МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются на фоне данных о неожиданном новом росте числа заявок на пособие по безработице в стране, а также общем возвращении пессимизма на мировые рынки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,35%, до 27595,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 11133,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 3365,2 пункта.

Министерство труда США ранее в четверг сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 135 тысяч и не смогло удержаться на отметке ниже 1 миллиона больше недели. Это число составило 1,106 миллиона.

Эти данные в совокупности с комментариями Федеральной резервной системы (ФРС) США о неопределённом состоянии экономики страны оказывают давление на фондовые рынки, побуждая инвесторов к покупкам более надежных активов.

В среду ФРС опубликовала протокол своего июльского заседания, в котором отметила, что темпы роста ВВП и темпы снижения уровня безработицы во второй половине текущего года будут несколько менее устойчивыми, чем согласно прошлому прогнозу, что может потребовать новых массивных денежных вливаний в экономику.

"В краткосрочной перспективе, если число заявок на пособие по безработице окажется хуже, чем ожидалось, это могло бы подтолкнуть конгресс к принятию еще одного пакета мер стимулирования", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор и партнер RDM Financial Group Джеффри Корлисс (Jeffrey Corliss).