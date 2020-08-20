МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру четверга умеренно снижается по отношению к иене и евро на фоне ухудшения аппетита к риску в целом в мире, а также на неожиданном увеличении до более чем 1 миллиона числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю в самих США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.47 мск курс евро к доллару рос до 1,1837 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1836 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 105,98 иены со 106,1 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,12%, до 93 пунктов.

В четверг инвесторы предпочитают отказываться от риска и покупать более надежные активы, к которым традиционно относится в том числе иена.

Пессимизма участникам торгов, прежде всего американских, добавили новые данные с рынка труда США. Ранее в четверг минтруд страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 135 тысяч — до 1,106 миллиона, не продержавшись на отметке ниже 1 миллиона больше недели.

Давление на рынки также оказали комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду вечером ФРС опубликовала протокол заседания, состоявшегося 28-29 июля. Регулятор отметил сохраняющуюся неопределенность в экономике, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

Кроме того, неопределенности в отношении перспектив крупнейшей мировой экономики добавляют затянувшиеся переговоры между Белым домом и демократами о пакете стимулирующих мер. Республиканцы готовы выделить около 1 триллиона долларов, демократы требуют намного больше.