МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пределах 1% в четверг вечером на фоне падения мировых рынков, вызванного опасениями за экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,86%, или на 16,7 доллара — до 1953,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,36% — до 27,238 доллара за унцию.

Инвесторы обратили внимание на протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил вероятность более медленного восстановления экономики страны. Некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

Опасения трейдеров усилились после публикации неутешительной статистики по числу заявок на пособие по безработице. Показатель не смог удержаться на отметке ниже 1 миллиона дольше недели и по итогам недели, завершившейся 15 августа, составил 1,106 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя до 925 тысяч. На этом фоне цены на нефть упали более чем на 1% и в ходе торгов падение ускорялось до 3%, европейские биржи падают в среднем на 1,5%. Биржи АТР закрыли торги падением в пределах 4%.

"Основополагающие принципы в торговле золотом не изменились. Стимулирование экономики продолжается, очень рано говорить о том, что мы восстанавливаемся, и мы должны увидеть более высокие темпы и более сильный доллар, а до этого еще много времени", — отметил аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir), чье мнение приводит агентство Рейтер.