МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в четверг заметным снижением на растущих опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,57%, до 6016,16 пункта, французский CAC 40 — на 1,33%, до 4911,24 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 12827,05 пункта.

Волна пессимизма охватила сегодня глобальные рынки после комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США о перспективах восстановления крупнейшей мировой экономики. В среду вечером Федрезерв опубликовал протокол своего июльского заседания. В документе регулятор указал на сохранение неопределенности в связи с пандемией нового коронавируса, что поддержало уход трейдеров от риска и снижение фондовых рынков по всему миру.

"Изменение настроения явно связано с выпуском протокола, который напомнил инвесторам, что экономика все еще не в хорошей форме", — прокомментировал агентству Рейтер главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed).

Участники торгов также с напряжением следят за сообщении о новых вспышках коронавируса в Европе. На этом фоне участники рынка обратили внимания на сообщения о том, что Норвегия с 22 августа введет 10-дневный карантин для всех людей, прибывающих из Великобритании, Австрии, Греции и Ирландии.