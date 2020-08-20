МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ ощутимо упал – ниже психологически значимых уровней по основным индексам – на фоне резкого охлаждения аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 2,06%, до 2993,69 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,31%, до 1272,81 пункта. Основные индексы опустились до минимумов за неделю.