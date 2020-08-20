МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал ниже психологически значимых "круглых" уровней по основным биржевым индексам, отыгрывая резкое ухудшение конъюнктуры мировых торговых площадок.

Негативная динамика фондовых индексов Западной Европы и США, а также рынка нефти, и внешнеполитические риски толкнули фондовые индексы РФ к минимумам за несколько дней.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга упал на 2,06%, до 2993,69 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,31%, до 1272,81 пункта. Основные индексы опустились до минимумов за неделю.

РЕЗКО ВНИЗ

Российский фондовый рынок после стабилизации в течение нескольких дней в четверг резко пошел вниз, отыгрывая общее ухудшение настроений на мировых рынках. Это произошло после публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США протокола своего июльского заседания. В документе регулятор указал на сохранение неопределенности в связи с пандемией нового коронавируса, что поддержало уход трейдеров от риска и снижение фондовых рынков.

На этом фоне основные западноевропейские биржевые индексы упали в четверг на 1,1-1,6%. Участники торгов также с напряжением следят за сообщении о новых вспышках коронавируса в Европе. Так, Норвегия с 22 августа вводит 10-дневный карантин для всех людей, прибывающих из Великобритании, Австрии, Греции и Ирландии.

Цена нефти падает вечером на 1,4%, до 44,7 доллара за баррель сорта Brent на фоне новой волны неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, ОПЕК+ по итогам министерской встречи отметила накануне, что темпы восстановления нефтяного рынка оказались более медленными, чем ожидалось, из-за растущих рисков второй волны пандемии.

Негативный сигнал пришел и с рынка рублевого долга. Ценовой индекс российских облигаций RGBI после отскока вверх, отмечавшегося в среду, возобновил снижение в четверг. Ранее, во вторник, он обновил минимум с мая.

Наконец, свою лепту в падение российских акций внесли заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями уже против них.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Ростелекома" (-4,9% "префы" и —4,3% "обычка") после дивидендной отсечки. Также заметно подешевели акции Сбербанка (-3,6%), "Татнефти" (-4,2%), "Интер РАО" (-3,4%).

Выросли в цене акции "Яндекса" (+1,3%) на фоне их вхождения в состав индекса MSCI Russia 10/40. При этом бумаги интернет-компании (с весом 9,44% в этом индексе) опередили упавшие на 3,4% акции "Норникеля" (сократившего в нем вес с 8,09% до 4,72%).

Также выросли в цене защитные "золотые" бумаги "Полюса" (+1,4%), Polymetal (+1,1%), Petropavlovsk (+0,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если в последний̆ торговый день перед выходными на рынки не поступит более или менее значимого позитива, умеренная коррекция цен вниз может продолжиться, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"По нашим оценкам, в пятницу индекс Мосбиржи сформируется в пределах 2875-3045 пунктов", — оценил он.

Если коррекция на внешних рынках продолжится в пятницу, то на ближайшей сессии возможна просадка индекса РТС до 1250 пунктов, добавляет Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс",

"Впрочем, в базовом сценарии мы ожидаем отскок РТС вверх к диапазону 1290-1320 пунктов. Индекс Мосбиржи держится немного увереннее, чем РТС, что связано с валютной переоценкой рынка в условиях падающего рубля. Есть надежды на восстановление индекса в пятницу как минимум до отметки 3020-3030 пунктов", — заключает он.