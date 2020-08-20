МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рубль ощутимо падает к доллару и к евро вечером, отыгрывая ослабление аппетита к риску на мировых рынках.

Негативная динамика фондовых индексов Западной Европы и США, а также рынка нефти и рост геополитических рисков подтолкнули рубль на минимумы с конца июля – начала августа против основных резервных валют.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 20.10 мск рос на 61 копейку, до 73,91 рубля, курс евро — на 85 копеек, до уровня 87,61 рубля, следует из данных Московской биржи. В четверг доллар обновил максимум с 3 августа около 74,2 рубля, евро – с 31 июля — около 87,86 рубля.

РУБЛЬ УСКОРИЛ ПАДЕНИЕ

Российская валюта в четверг ощутимо падала к доллару и к евро, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры.

Тон этому задала публикация Федеральной резервной системой (ФРС) США протокола июльского заседания, резко ослабив аппетит к риску на мировых рынках. В документе регулятор указал на сохранение неопределенности в связи с пандемией нового коронавируса.

На этом фоне основные западноевропейские биржевые индексы упали в четверг на 1,1-1,6%. Участники торгов также с напряжением следят за сообщениями о новых вспышках коронавируса в Европе. Так, Норвегия с 22 августа вводит 10-дневный карантин для всех людей, прибывающих из Великобритании, Австрии, Греции и Ирландии.

Цена нефти падает вечером на 1,3%, до 44,76 доллара за баррель сорта Brent на фоне новой волны неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, ОПЕК+ по итогам министерской встречи отметила накануне, что темпы восстановления нефтяного рынка оказались более медленными, чем ожидалось, из-за растущих рисков второй волны пандемии.

Негативный сигнал пришел и с рынка рублевого долга. Ценовой индекс российских облигаций RGBI после отскока вверх, отмечавшегося в среду, возобновил снижение в четверг. Ранее, во вторник, он обновил минимум с мая.

Наконец, свою лепту в падение российских акций внесли заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями уже против них.

В итоге, доллар и евро растут на 0,9-1%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар предпринимал в четверг активные попытки подняться выше 74 рублей, однако продажи экспортерами валюты в рамках августовского налогового периода оказывали поддержку рублю, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"По-прежнему видим потенциал ослабления рубля до уровня 75 против доллара", — добавляет он

В пятницу давление на рубль сохранится, и доллар может закрепиться в диапазоне 74,5-75 рублей, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". У евро есть высокие шансы на время закрепиться в коридоре 88-88,5 рубля, добавил он.