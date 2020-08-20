ВАШИНГТОН, 20 авг /ПРАЙМ/. Американские индексы росли в четверг, несмотря на неожиданный скачок безработицы.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,32% до 3385,56 пункта — чуть ниже рекорда. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос до 1,06% до 11264,95 пункта, побив очередной рекорд. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,17%, до 27740,04 пункта.

Индексы восстановились после падения ранее в среду на новостях о том, что на неделе, закончившейся 15 августа, число заявок на пособие по безработице подскочило более чем на 1 миллион. Ранее Федеральная резервная система предупредила, что восстановительный рост занятости замедляется.