МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи во втором квартале 2020 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%, до 6,82 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 6,34 миллиарда рублей. Операционные доходы выросли за отчетный период в годовом выражении на 8,4%, до 12,028 миллиарда рублей, операционные расходы — на 6,8%, до 4,138 миллиарда рублей.

Комиссионные доходы во втором квартале увеличились на 21,8%, до 7,99 миллиарда рублей, благодаря росту объема комиссий на рынке акций, денежном и срочном рынках. Чистые процентные доходы снизились на 10,5%, до 4,027 миллиарда рублей, на фоне снижения процентных ставок в России и в мире, несмотря на увеличение инвестиционного портфеля, отмечают на бирже.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 13,6%, до 9,31 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 7,4%, до 8,71 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 0,7 процентного пункта — до 72,4%.