МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению после попыток коррекционного роста к доллару и евро на открытии тогов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 4 копейки — до 73,83 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 87,65 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

На открытии доллар опускался до 73,65 рубля, евро – до 87,40 рубля.

Стоимость нефти растет на 0,1% — до 44,94 доллара за баррель марки Brent.