МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ утром в пятницу коррекционно растет после значительного падения в четверг, реагируя на улучшение конъюнктуры внешних рынков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышался на 0,5% — до 3010 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1282 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На закрытии основных торгов четверга индекс Мосбиржи упал на 2,06% — до 2993,69 пункта, РТС — на 3,31%, до 1272,81 пункта.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,2-1,1%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона при этом растут на 0,2-2%.