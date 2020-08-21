МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,06%, до 5,15 доллара, "Новатэка" — на 0,2%, до 151 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,26%, до 68,92 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,37% — до 5 долларов, "Газпром нефти" — на 0,23%, до 21,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,07% — до 26,72 доллара, "Северстали" — опускалась на 0,35%, до 12,88 доллара, НЛМК — снижалась на 0,32%, до 21,57 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,16% до 0,95 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,08%, до 12,37 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 3,36% — до 25,38 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,18% — до 5,52 доллара, "Магнита" — на 0,34%, до 14,71 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 0,18% до 2,73 доллара.