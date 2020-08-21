МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно поднимаются, рекордная динамика индексов США поддерживает торги, но статистика по деловой активности сдерживают рынки, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.18 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,12% — до 6005,95 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,24%, до 4922,82 пункта, немецкий индекс DAX — поднимался на 0,32%, до 12871,35 пункта.

В четверг индексы США закрылись в плюсе, при этом технологический индекс NASDAQ вырос на 1% и в очередной раз обновил исторический рекорд, который теперь составляет 11283,62 пункта.

Рынки также оценивают внутреннюю статистику по региону. Розничные продажи в Великобритании в июле выросли в месячном выражении на 3,6% при прогнозе роста только на 2%.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе неожиданно опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца. Показатель PMI по Германии и Франции оказался также хуже ожиданий, а по Великобритании — вырос больше прогноза.

"Когда FTSE, CAC и DAX показывают разную динамику, это некоторый признак отсутствия цели среди инвесторов", — комментирует ситуацию аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова приводит агентство Рейтер.