МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов пятницы, ожидания по вакцине от коронавируса поддержали настроения инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5% — до 3380,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,09%, до 2249,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,3%, до 25113,84 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,34% — до 2304,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,14%, до 6111,2 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,17%, до 22920,3 пункта.

Ожидания по разработке вакцины от коронавируса поддержали склонность трейдеров к риску по итогам торгов. Компания Pfizer заявила, что вместе с BioNTech намерена в октябре подать заявку на проведение государственной экспертизы своей вакцины-кандидата. В настоящее время в США проходят клинические испытания вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Новости по вакцине "усилили ожидания того, что жизнь по всему миру может вернуться к норме ранее, чем предполагалось", сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes) агентству Рейтер.

Неопределенность вокруг коронавируса остается одним из основных факторов на рынках. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались. При этом трейдеров беспокоит ситуация в таких странах, как Южная Корея и Индия, где отмечают тревожную тенденцию роста новых случаев заражения; это усиливает опасения второй волны заражений.