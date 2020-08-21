МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Евро дешевеет к доллару в пятницу днем на фоне худшей, чем ожидалось, макроэкономической статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,1816 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1859 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,61 иены за доллар с 105,79 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 93 пунктов.

В пятницу снижению курса европейской валюты способствовали макроэкономические данные из стран еврозоны, свидетельствующие о замедлении восстановления экономики.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле, сообщила исследовательская организация Markit Economics. Аналитики ожидали сохранения показателя на отметке июля.

При этом на курс доллара, который дешевеет в паре с иеной, оказывает давление неуверенность инвесторов в перспективах восстановления экономики США, особенно после того, как данные, опубликованные в четверг показали, что число первичных заявок на пособие по безработице снова превысило показатель в 1 миллион.

Валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лёйхтманн (Ulrich Leuchtmann), которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что неуверенность в отношении доллара подрывает его репутацию в качестве безопасного убежища. "Пока рынок считает доллар валютой с чрезмерно высоким риском, его устойчивое восстановление остается маловероятным", — добавил он.