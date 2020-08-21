МОСКВА, 21 августа — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня колеблются. Индекс S&P 500, вероятно, завершит неделю с незначительным приростом. Объем торгов остается невысоким, так как продолжается сезон летних отпусков.

Фьючерсы на S&P 500 колеблются между небольшим ростом и понижением. Недельный прирост этого индекса широкого рынка, вероятно, станет самым слабым за месяц. Фьючерсы на Nasdaq Composite придерживаются флэтовой линии. Вчера этот индекс в 35-й раз с начала года обновил рекордный максимум закрытия.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,4%. Большинство азиатских фондовых индексов завершили день в плюсе.

Инвесторы пытаются составить цельную картину из противоречивых сигналов. С одной стороны, восстановление экономики, по всей видимости, будет неравномерным, с другой – правительства и центральные банки могут выступить с новыми программами стимулирования экономики и обеспечить финансовые рынки дешевым капиталом. Доходность государственных облигаций во многих странах опустилась ниже прогнозной инфляции, поэтому инвесторы в поисках более рентабельных вложений в последние месяцы скупают рисковые активы, в том числе акции.

"Положение на рынках акций, судя по всему, как никогда сильно расходится с ситуацией в реальной экономике США, – комментирует директор по анализу мировых рынков в европейском подразделении MUFG Bank Дерек Халпенни. – Участники рынка уверены, что при необходимости ФРС окажет им дополнительную поддержку, поэтому, по их мнению, покупать акции менее рискованно, чем отказываться от покупки. Такие настроения и поддерживают уровень котировок".

Опубликованные вчера данные указали на неожиданное повышение числа новых заявок за пособие по безработице. Инвесторы восприняли этот как тревожный сигнал о том, что восстановление на американском рынке труда замедляется на фоне продолжающейся коронавирусной пандемии.

"Если тот тренд, который мы увидели вчера, сохранится, то его влияние на прибыль компаний рано или поздно спровоцирует коррекцию на рынке акций", – предупреждает Халпенни. Он назвал подъем на фондовом рынке хрупким, прежде всего потому, что он обеспечен всего несколькими технологическими корпорациями. Акции большинства других компаний остаются в минусе по сравнению с началом года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась со вчерашних 0,644% до 0,642%.

Беспокойство инвесторов насчет обострения конфликта между Пекином и Вашингтоном слегка смягчилось благодаря перспективе переговоров, которые должны состояться в ближайшее время. Министерство торговли Китая в четверг заявило, что вскоре представители США и Китая проведут телефонные переговоры, посвященные внешней торговле. Ранее сообщалось, что переговоры были перенесены.

"Если США и Китай будут обмениваться колкими высказываниями, но не перейдут к действиям, рынок не станет уделять их пикировке особого внимания, – считает заместитель инвестиционного директора в Brooks Macdonald Эдвард Парк. – Более явные изменения, например пересмотр первого этапа торгового соглашения, обеспокоят рынки".

В 13.45 по Гринвичу в США будут опубликованы предварительные индексы IHS Markit для производственного сектора и сектора услуг за август. В 14.00 по Гринвичу Национальная ассоциация риелторов опубликует данные о продажах на вторичном рынке жилья за июль.

Евро опустился в паре с долларом на 0,4%, после того как данные IHS Markit указали на более медленное восстановление активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны, чем ожидали экономисты. Также не наблюдается особого прогресса в переговорах ЕС и Великобритании насчет Brexit. Кроме того, инвесторы опасаются, что на экономическом восстановлении еврозоны скажется рост числа заражений коронавирусом.

Британский фунт понизился в паре с долларом на 0,5% на фоне признаков того, что переговоры ЕС и Великобритании зашли в тупик. "Ощущение, что мы откатываемся назад, а не движемся вперед, – заявил глава делегации ЕС Мишель Барнье на сегодняшней пресс-конференции. – А время идет". По его словам, сохраняются серьезные разногласия по таким политически важным вопросам, как права на лов рыбы.

Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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