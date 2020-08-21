МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Котировки акций Сбербанка перешли от снижения к росту после заявлений главы банка Германа Грефа о величине дивидендов, свидетельствуют данные торгов.

К 14.27 мск акции крупнейшего в РФ банка росли в цене на 1,1%, а до выхода сообщений о дивидендах бумаги банка теряли более 1% к уровню предыдущего закрытия.

Наблюдательный совет Сбербанка подтвердил рекомендацию о выплате дивидендов за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам Греф минутами ранее.