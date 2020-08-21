МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу, в то время как инвесторы обратили внимание на европейские торги, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,61%, до 27499 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 11419,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 3359,62 пункта.

В четверг американские фондовые биржи закрыли торги ростом в пределах 1%, а NASDAQ снова обновил рекорд, достигнув максимальной отметки в 11283,62 пункта, благодаря росту цены на акции Tesla. Акции Tesla сейчас, на предварительных торгах, снова дорожают, на 1,1%, после роста цены на 6% накануне.

Инвесторы продолжают следить за состоянием и перспективами развития мировой экономики. Ранее в пятницу стало известно, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Европейские фондовые биржи теряют сейчас в среднем 1%.

Позднее в ходе торгов будет обнародована статистика числа сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле. Аналитики полагают, что показатель вырос на 14,7% в месячном выражении, до 5,38 миллиона.