МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рубль в конце недели усиливает падение, евро уже дороже 88 рублей, доллар нацеливается на "полукруглый" уровень в 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16.07 мск рос на 1,06 рубля, до 74,85 рубля, курс евро — на 62 копейки, до уровня 88,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

В пятницу доллар обновил максимум с мая около 74,88 рубля, евро – с марта, около 88,19 рубля.