МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций снижается по основным биржевым индексам на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару.

Негативная динамика фондовых индексов Западной Европы и США, а также рынка нефти поддерживает давление на российские акции в конце рабочей недели.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.57 мск снижается на 0,35%, до 2983 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 1,2%, до 1258 пунктов. Доллар при этом растет на 93 копейки, до 74,72 рубля.

ВНИЗ НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский фондовый рынок испытывает давление от ухудшения внешней конъюнктуры. Так, западноевропейские биржевые индексы днем падают на 1-1,2%.

Инвесторы отыгрывают данные о неожиданном падении в августе композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны — до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца. Показатель PMI по Германии и Франции оказался также хуже ожиданий. Фондовые фьючерсы США теряют 0,3-0,5%.

Рынок нефти падает на 0,8%, до 44,55 доллара за баррель сорта Brent. Макроэкономические данные показывают неопределенность в сроках восстановления мировой экономики. При этом беспокойство вокруг роста предложения на нефтяном рынке также сказывается на ценах на нефть.

В лидерах падения цены на российской площадке — акции Petropavlovsk (-4,4%), "Татнефти" (-2,6% — "обычка" и —2,5% префы), Polymetal (-2,3%), "Интер РАО" (-2%).

Растут в цене акции ТГК-14 (+4,3%), в течение дня они дорожали боле чем на 18% на фоне публикации данных о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2020 года на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 240,41 миллиона рублей.

Также дорожают бумаги "Яндекса" (+1,3%), "Фармсинтеза" (+1,1%), "М.Видео" (+1,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии попытались отступить вверх от района поддержек 3000 и 1250 пунктов соответственно, но повышение не выглядело уверенным, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Ближе к вечеру нельзя исключать сохранения негативной динамики этих индикаторов при ухудшении настроений на биржах США и нефтяных площадках", — добавила она.

После пробития индексом Мосбиржи поддержки около 2993 пунктов, следующими целями становится область 2942–2952 пункта, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Ожидаемый на закрытие основных торгов диапазон для индекса Мосбиржи: 2960-3030 пунктов, оценивает Александр Осин из компании "Фридом финанс".